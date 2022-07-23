Kütahya Festivali kortej yürüyüşü ve konserle başladı

Bu yıl 45'incisi düzenlenen Kütahya Festivali kortej yürüyüşü ve Ahmet Şafak konseri ile başladı.

Kütahya Belediyesince Fuar Alanı'nda düzenlenen festival kapsamında mehter takımı eşliğinde kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, etkinlikteki konuşmasında, iki yıllık salgın sürecinin ardından bu sene yeniden festival alanında vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivallerin kentlerin tanıtımı için oldukça önemli olduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Kütahya, 2017'de ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyeleri arasında yer alarak 'zanaat ve halk sanatları' alanında 'yaratıcı şehir' unvanını almaya hak kazanan ilk ve tek şehir olmuştur. Bu anlamda Kütahya dünyanın sayılı kentleri arasında yer alıyor."

Işık, festival boyunca hemen her gün bir sanatçının konser vereceğini bildirdi.

Mehter takımı ile halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu festivalde daha sonra Ahmet Şafak konser verdi.

Farklı illerden birçok firmanın yörelerine ait ürün ve sanat eserlerini sergileyip satışa sunduğu festival 14 Ağustos'ta sona erecek.