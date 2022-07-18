Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor.

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

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