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Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

18.07.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.

Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

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Kütahya hançer

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