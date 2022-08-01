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Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

01.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası'nın restorasyonu tamamlandı.

Balıklı Mahallesi Balıklı Caddesi'nde evlerin arasında kalan ve klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden olan tarihi yapı, Kütahya Belediyesince kamulaştırılarak aslına uygun onarıldı.

Restorasyonun ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, geçmişi bir armağan ve emanet olarak gördüklerini söyledi.

Geçmişten alınan armağanları da şefkatle ve emek vererek geleceğe taşıma gayretinde olduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"1582 yılında Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa tarafından inşa edilen ve maalesef uzun yıllar harap bir durumda, varlık savaşı veren Cafer Paşa Darülkurrası'na hayat veren de işte bu emek ve şefkat oldu. Yıllarca ayakta kalmak için direnmiş, kaybolmaya yüz tutmuş darülkurrayı, valiliğimiz, belediyemiz, il özel idaremiz iş birliğinde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzün rehberliğinde tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp aslına uygun restore ederek hayata kazandırdık."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açık olacak darülkurrada haftanın belirli günlerinde Kur'an-ı Kerim okunacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından çalışmada emeği geçenler ile mülk sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Dualarla açılışı yapılan darülkurrada, hafızlık eğitimi alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası restore edildi

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