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Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

03.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsmail Hakkı An (61) idaresindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolu Çatalalıç mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ve eşi Fatma An (52), Hacer (56), Saadet (53) ve Miraç Kaş (7) ile Kaan Esad Çağlar (11) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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