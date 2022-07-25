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Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor

25.07.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor

Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi gece görüşlü helikopterin desteğiyle sürüyor.

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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