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Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

01.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin yağlık ayçiçeği desteğinden yararlanan çiftçiler hasada başladı.

Vali Ali Çelik, Simav ilçesi Demirci beldesinde tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçerek çiftçilerle hasat yaptı.

Çelik, hasatta yaptığı açıklamada, Kütahya genelinde 33 bin dönüm alana yağlık ayçiçeği ekildiğini söyledi.

Üretimin artırılması için İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 26 bin dönüm alan için üreticilere tohum dağıtıldığını belirten Çelik, "Simav'da 7 bin dönüm alanda uygulanan destek projesinden yaklaşık 1000 çiftçimiz yararlandı. Bu yıl Simav ilçemizde 10 bin dönüm alandan 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor." dedi.

Hasat etkinliğine Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Genel Meclisi üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

Kütahya'da destekleme kapsamında ekilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı

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