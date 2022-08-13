YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

13.08.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edilen yarışın start seremonisi tarihi Germiyan Sokağı'nda gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, NG Kütahya Seramik sponsorluğunda gerçekleştirilen sezonun 4. tırmanma yarışında 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, yarın saat 13.00'te başlayacak ana yarışta, 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez kat edecek.

Organizasyon, Kütahya Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

Belediye Başkanı Vekili Abdullah Damcı, AA muhabirine, Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle yarışın Kütahya'da yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışın Kütahya'nın tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağını belirten Damcı, "Biz de böyle bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyada otomobil yarışmaları önemli. Bu pencereden baktığımızda hem ulusal ve uluslararası anlamda Kütahya'nın adının duyurulmasını sağlayacaktır." dedi.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral da Kütahya'nın tanıtımı anlamında son derece önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Kütahya'ya otomobil sporların başka dallarını da getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Güral, "Çünkü Kütahya coğrafi olarak bunlara son derece uygun. Çok güzel etapların çıkartılabileceği ve şehrimizin dışarıdan gelen ve medya yoluyla da tanıtılması anlamında da ayrıca katkı yeni organizasyonlar olacaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri yarışları bundan sonraki yıllarda da elimizden geldiğince hepimiz destek vererek yapalım." diye konuştu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile TOSFED Temsilcisi Nevzat Aslan Büyük Zafer'in 100. yılında güzel bir etkinliğe imza atmak istediklerini ifade etti.

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Kütahya'da düzenlenen 100. Yıl Tırmanma Yarışı'nın start seremonisi yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya yaris

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:07
Yatsı
21:35
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.