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Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

24.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kız için gerçeği aratmayan temsili düğün gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'de yaşayan aile, 18 yaşındaki otizmli kızları İnci Kaya'nın gelin olma hayalini gerçekleştirmek için düğün organizasyonu düzenledi.

Bir salonda yapılan düğün organizasyonuna Türk Kızılay Tavşanlı Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi.

Gelin arabası olarak süslenen ambulansla getirilen ve gelinlik giyen genç, babasının kollarında salona girdi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı temsili düğünde kına merasimi de düzenlendi.

Anne Hasibe Kaya, AA muhabirine, kızının çocukluğundan beri gelin olma hayali kurduğunu söyledi.

Kızının temsili düğünle çok mutlu olduğunu belirten Kaya, "Otizmli olan kızımın uzun zamandan beri gelinlik giyme, gelin olma hayali vardı. Son dönemde 'Anne ben büyüdüm, gelinlik giymeyecek miyim, benim elime kına yakılmayacak mı?' diye ısrarla sorunca, eşimle oturup düşündük. Gelinlik giymenin her genç kızımızın hakkı olduğu gibi İnci’nin de hakkı olduğunu düşündük. Bu sebeple bir yola çıktık. Güzel bir eğlence yaptık. 40 kişiyle başladık, 400 kişi olduk." dedi.

İnci Kaya da gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

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