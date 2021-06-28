Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

M.A. (48) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Ahmet Vural'ın (70) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.