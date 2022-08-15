YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

15.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde sağanak nedeniyle oluşan sel hasara neden oldu.

Muratlı köyünde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı bazı evlerde su baskını yaşanırken, sel nedeniyle bazı evlerin avlu duvarları hasar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle tahliye etmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazilerdeki zarar tespiti çalışmaları sürüyor.

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kütahya Domaniç

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:10
İkindi
16:57
Akşam
20:04
Yatsı
21:31
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.