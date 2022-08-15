Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde sağanak nedeniyle oluşan sel hasara neden oldu.
Muratlı köyünde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı bazı evlerde su baskını yaşanırken, sel nedeniyle bazı evlerin avlu duvarları hasar gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle tahliye etmeye başladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazilerdeki zarar tespiti çalışmaları sürüyor.
Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz