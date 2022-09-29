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Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

29.09.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yangın ihbarında bulunan öğrenciler, itfaiye görevlilerinin "İtfaiye Haftası"nı çiçek takdim ederek kutladı.

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için yangın ihbarı yaptı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söz konusu binada öğrenciler tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı. Önce şaşıran itfaiyeciler durumu anlayınca öğrencilere teşekkür etti.

İtfaiye erleri yangın ihbarına çıktıkları okul binasında sürpriz ile karşılaşınca mutlu olduklarını ifade etti.

11'inci Sınıf öğrencisi Ebrar Cengiz, yangın ihbarında bulunmalarının hemen ardından ekiplerin geldiğini anlatarak, ekiplerin yangını ararken sürprizle karşılaştığını söyledi.

İtfaiyecilerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Cengiz, "Yangın ve mahsur kalma durumunda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Onların hakkını ödeyemeyiz, iyi ki varlar." diye konuştu.

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Kütahya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

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