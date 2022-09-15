YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

15.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'da, Pakistan'daki selzedeler için hayırseverlerden yardım toplandı.

Valiliğin öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu tırın hareketinden önce Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Çelik, uğurlama töreninde, Kütahya halkı olarak, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan’ın yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'a destek olabilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke olan Pakistan'a kardeşlik hukuku gereği de destek olmamız gerekiyor. Çünkü onlar da bizim en sıkıntılı zamanımızda, Kurtuluş Savaşı’nda bizlere yardımcı olmuşlar. Bu hukuku ve vefayı hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu, Kütahya’dan gönderdiğimiz ikinci tırımız. Bu tırımızda 2 binin üzerinde gıda, 500’ün üzerinde ise hijyen kolisi yer almakta. Tüm Türkiye’de aynı seferberlik ruhu devam ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanlar zorda kaldıklarında onlara faydalı olandır."

Çelik, devam eden yardım kampanyasına herkesin destek olması çağrısında bulundu.

Dua edilmesinin ardından yardım malzemesi yüklü araç, Pakistan'a uğurlandı.

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Pakistan

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
13:01
İkindi
16:31
Akşam
19:17
Yatsı
20:36
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Yaşaması mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalıştı

Yaşaması mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalıştı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.