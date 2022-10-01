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Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01.10.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki 06 FY 1072 plakalı araç, Sapakpınar mevkisinde yol kenarındaki su kanalını aşarak yaklaşık 100 metre ilerideki viyadük ayağına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.

Ş.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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trafik kazası Kocaeli İzmit Hafif ticari araç kuzey marmara

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