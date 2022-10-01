KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki 06 FY 1072 plakalı araç, Sapakpınar mevkisinde yol kenarındaki su kanalını aşarak yaklaşık 100 metre ilerideki viyadük ayağına çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.
Ş.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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