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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

29.06.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.C'nin kullandığı 34 BGA 588 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, önünde seyreden B.S. idaresindeki 06 PZF 01 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan ve yaralanan A.G. Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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