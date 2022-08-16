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Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

16.08.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki 34 LCD 597 plakalı servis minibüsünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekibi otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi minibüste çıkan yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı

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Kuzey Marmara Otoyolu

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