Kylie Jenner doğum sonrası depresyon yaşadığını açıkladı

Serveti ve özel hayatıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında da en çok konuşulan isimlerden olan Kylie Jenner, sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerden biri.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve hayranlarından binlerce yorum alan Jenner, geçtiğimiz haftalarda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Travis Scott'tan bir kız bir erkek iki çocuğu olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yaptığı 'özel jet' paylaşımıyla tepki çekmişti.