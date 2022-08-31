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Kylie Jenner doğum sonrası depresyon yaşadığını açıkladı

31.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla olduğu kadar Instagram gönderileriyle de dikkat çeken Kylie Jenner, geçtğimiz aylarda yaptığı 'özel jet' paylaşımıyla tepki çekmişti. Ünlü isim, son olarak ailesinin reality şovu 'The Kardashians'ın yeni sezonun fragmanında doğum sonrası depresyon yaşadığından bahsetti.

Serveti ve özel hayatıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında da en çok konuşulan isimlerden olan Kylie Jenner, sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerden biri.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve hayranlarından binlerce yorum alan Jenner, geçtiğimiz haftalarda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Travis Scott'tan bir kız bir erkek iki çocuğu olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yaptığı 'özel jet' paylaşımıyla tepki çekmişti.

KYLIE JENNER'DAN DOĞUM İTİRAFI

Yayınladığı fotoğrafta 31 yaşındaki sevgilisi Scott ve kızları Stormi, iki tane özel jetin arasında birbirlerine sarılırken görülen Jenner, her ikisinin de özel jetlerini kast ederek, "Seninkini mi almak istiyorsun benimkini mi?" diye yazmıştı.
Kendisini 'çevreci dostu' olarak tanımlayan ve daha önce kasırga ve orman yangını mağdurlarını desteklemek için bağış yapan Jenner'ın, arabayla sadece 39 dakika sürecek bir yolculuk için 72 milyon dolarlık özel jetini kullanması ve yolculuğu 17 dakikada tamamlaması da bu gönderiye dair dikkat çeken detaylar arasında yer almıştı.
Tepkilerden sonra Kylie, 4 yaşındaki kızı Stormi ve yeğenleri Chicago ve True ile Target mağazasında alışveriş yaptığı bir TikTok videosu yayınlamıştı. Ancak bu hareketi de sosyal medyada ters teperek, ünlü ismin 'insanlardan kopuk' ve 'alt sınıfa hitap etmeye çabasında' olduğunu söyleyen yorumlarla karşılanarak; çocuğuna 'sıradan insanlar gibi davranma oyunu oynattığı' söylenmişti.
Kylie Jenner, tüm bunların ardından 'The Kardashians'ın yeni fragmanında, oğlunu kucağına aldıktan sonra doğum sonrası depresyonla (Postpartum Depresyon) mücadele ettiğini ima etti.
Fragmanda; reality şov yıldızının, kız kardeşi Kendall Jenner ile konuştuğu ve 'mutlu olması gerektiğini' bildiğini, ama yine de öyle hissetmediğini açıkladığı duyuldu. 25 yaşındaki Kylie, şu ifadeleri kullandı:
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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