Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner güzellik imparatorluğunu büyütüyor. Bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan kozmetik patronu başarısının temelini anlattı.
Jenner "2016’da kurduğum şirketimin sermayesini biriktirdiğim paralar ve Instagram’daki reklam işlerinden kazandıklarımla sağladım” dedi.
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
700 milyon dolarlık servet edinen Kylie’nin ailesi multi milyoner. Forbes’a göre 1 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor.
Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, hem 2019’da hem de 2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçilmiş, daha sonra ileri sürdüğü gelirin gerçeği yansıtmadığı düşünülerek serveti inceleme altına alınmıştı. İddiaları yalanlayan 23 yaşındaki Jenner, “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” diye çıkışmıştı.
Reality show yıldızı olarak ünlenen Kardashian/Jenner Ailesi’nin üyesi Kylie Jenner’ın servetiyle ilgili muamma sürse de o, iş kadını olarak büyümeye, servetine servet katmaya devam ediyor.
Kozmetik ürünleriyle güzellik dünyasında yer edinen Jenner, şimdi de mayo işine giriyor. Ünlü girişimcinin Kylie Swim ve ‘Kylie Swim by Kylie Jenner markaları için patent aldı.
Jenner’ın güneş gözlüğü, plaj çantası, mayo, plaj kıyafeti, şapka, ayakkabı, havlu vb. deniz ürünlerini içeren geniş bir yelpazede ürün satışından servetine servet katması bekleniyor.
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