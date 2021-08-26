Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayali olay oldu! Tepki yağdı

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü ve en zengini 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott'ın kızı Stormi'nin en büyük hayali gerçek oldu. Annesi de onun hayaline elleriyle dokunduğu anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Bugüne kadar kullandığı binlerce dolar değerinde aksesuarlar ve giydiği pahalı kıyafetlerle haber konusu olan minik Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu.