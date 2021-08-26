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  4. Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayali olay oldu! Tepki yağdı

Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayali olay oldu! Tepki yağdı

26.08.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forbes dergisinin sıraladığı dünyanın en çok kazanan kadın ünlüleri listesinde yer alan Kylie Jenner ve Travis Scott kızları Stormi'nin hayalini gerçekleştirdi. Jenner'ın kızının hayali herkesi şoke etti.

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü ve en zengini 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott'ın kızı Stormi'nin en büyük hayali gerçek oldu. Annesi de onun hayaline elleriyle dokunduğu anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Bugüne kadar kullandığı binlerce dolar değerinde aksesuarlar ve giydiği pahalı kıyafetlerle haber konusu olan minik Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu.

ELEŞTİRİ YAĞIYOR

Babası Travis Scott ise biricik kızının bu özlemi duymasına dayanamadı ve yaşadıkları malikanenin önüne sarı renkli bir okul otobüsü getirdi. Bazı kaynaklara göre Scott, bu otobüsü kızının her istediğinde binmesi için satın aldı. Bazı kaynaklara göre de kiraladı.
Otobüse neredeyse sarılan Stormi, sonra da bomboş otobüse bindi ve boş koltuklar arasında gezdi. Minik kızının sevincine Kylie Jenner da duyarsız kalmadı. Onun boş otobüste çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Jenner, okula gider gibi giyinen ve sırt çantasını da takan Stormi'nin otobüse sarılırken göründüğü bir fotoğrafını "Stormi'nin söyleyip durduğu şey bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı" mesajıyla birlikte Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı.
Bu paylaşımlardan sonra da Kylie Jenner ve Travis Scott, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Birçok kişi Jenner ile Scott'ın, sahip oldukları zenginlik içinde gerçek dünyayla bağlarını kopardığını ileri sürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
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