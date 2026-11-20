Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı savcı Leyla karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Çiğdem Batur bir süredir ekranlardan uzak yaşam sürüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batur, son paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ünlü isim ayak kokusundan duramadığını dile getirdi.

Çiğdem Batur ''Sayın yetkililer bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla' ifadelerini kullandı.



TARTIŞMA YARATTI

Batur'un paylaşımını haklı bulanlar da oldu, eleştirenler de... Ünlü oyuncunun paylaşımına sosyal medyada, "Orada video çekmek pek de hoş olmamış" ve "Video çekmeden yetkililere söylemek daha doğru olurdu" şeklinde yorumlar yapılırken, Batur'a hak verenler de vardı. Bazı kullanıcılar ise "Haklı. Bir öz bakım problemimiz var maalesef" ve "Bence çok haklı ya, temizlik imandan gelir ama bazılarımız bunu unutuyr maalesef" ifadeleriyle oyuncuya destek verdi.