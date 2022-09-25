Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla konser düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında konser düzenlendi.

Yeni Kordon'da düzenlenen kurtuluş gecesi konserinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut sahne aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde de gece boyunca kırmızı beyaz ışıklar yanıp söndü.

Lapsekililerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar sırasında konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şanlı Türk tarihindeki kahramanlık destanlarından birinin de bundan 100 yıl önce Lapseki'de yazıldığını söyledi.

Ülkeyi düşmanlardan temizleyerek kendilerine emanet eden kahraman ecdadı yad eden Yılmaz, "Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Lapseki'miz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Lapsekililer üzerine düşen görevi yerine getirmiştir." diye konuştu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çanakkale savaşlarında, Arıburnu'nda, ana çıkarma noktasında düşmanın ilk ateşine göğüs gererek, düşmanla azimle, kararlılıkla mücadele eden kahraman Lapsekili Muharrem asteğmenimizi, yaralı olarak tedavi amaçlı Lapseki'ye gelen ağabeyinin asker elbiselerini giyerek gözünü kırpmadan cepheye göğüs göğüse savaşmaya giden 15 yaşındaki 'Kulağını Vermeyen Şehit' olarak da bilinen Hasan oğlu Ahmet'i, ilçemizi işgal etmek isteyen İngiliz müfrezesine karşı kahramanca göğüs gererek mücadele eden Lapsekili kahramanlarımızı saygı ile anıyorum."

Geceye Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile vatandaşlar katıldı.