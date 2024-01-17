Lerzan Mutlu şeffaf bluzu ve sütyeniyle dikkat çekti! "Çok küçükmüş" yorumu kızdırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Lerzan Mutlu dobra sözleri, polemikleri ve iddialı tarzıyla dikkat çeken bir isim.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Lerzan Mutlu Instagram hesabından "Bu haftadan biraz ben" notuyla fotoğraf serisini takipçileriyle paylaştı.
Transparan bluzu ve sütyeniyle dikkat çeken şarkıcıya gelen yorumlar ilginçti. Bir takipçi Mutu'un göğüslerine yorum yapma hakkını da buldu kendinde.
Takipçi Lerzan Mutlu'nun göğüsleri için "Çok küçüklermiş yaaa ufak bi operasyonla biraz büyüttürsen mi ki" yorumunda bulundu.
Bu yorum ise Lerzan Mutlu'yu kızdırdı. Mutlu takipçisine yanıt olarak "Yakından göremeyeceksin kafana takma" ifadelerini kullandı.
Takipçisi ise bu yanıttan sonra "Çok güzel ve zekice bir cevap bu ya" dedi.
Lerza Mutlu daha önce Nükhet Duru'nun tayt çıkışına da sessiz kalmamıştı. Lerza Mutlu "Ben de erkeklerde slip mayo hiç sevmiyorum. O zaman erkekler de slip mayo giymesin mi diyelim? Çok saçma bir polemik, isteyen istediğini giyer" demişti.
Mutllu ayrıca "Hayatım boyunca hiçbir şey yapmasam yine aynı standartta yaşayabilirim" ifadeleriyle de gündeme gelmişti.