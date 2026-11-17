Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek’ suçundan tutuklanmıştı.

2 ay tutuklu kalan fenomen 13 Eylül'de tahliye oldu ve sessizliğe gömüldü. Ancak bu sessizlik çok uzun sürmedi. Fatma Soydaş bir Youtube videosu çekerek sessizliğini bozdu.

Soydaş "Anlatılanlar başka gerçekte olanlar bambaşka. Açıkçası bu videoyu çekmek benim için hiç kolay değil. Çünkü anlatacaklarım gerçekten hayatımın çok zor bir dönemine ait. Uzun zamandır sessizdim. Biraz kendimi geri çektim. Dinlendim, düşündüm, araştırdım, okudum" dedi.

"SANKİ UYGUNSUZ İÇERİK PAYLAŞIYORMUŞUM GİBİ..."

"Bu süreçte çok değiştim. İnsanlara, hayata hatta kendime bakışım değişti. Yani ben değiştim" diyen fenomen devamında şunları söyledi:

"Hiç paylaşmadığım görüntüler benimmiş gibi gösterildi. Yapay zekâyla oluşturulduğunu belirttiğim içerikler üzerinden ahlakım, namusum ve iffetim tartışıldı. Hatta hiç gitmediğim bir adliyeden kaçtığım bile söylendi ve bütün bunların sonunda kendimi hayatımın en zor günlerinden birini yaşarken buldum.



"MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞMADIM"

Her şey bazı dini içerik üreticilerinin benim hakkımda videolar paylaşmasıyla başladı. Paylaşımlarımı beğenmeyebilirsiniz ama eleştirmek başka namusunu insanların önüne sunmak bambaşka. Abonelik içeriklerimi görmelerine rağmen sanki uygunsuz içerik paylaşıyormuşum gibi sizlere aktarmaya ve yalanlar söylemeye devam ettiler."

Fenomen "Abonelerime özel müstehcen içerik ve ayak fotoğrafları paylaştığım söylendi. Ben böyle içerikler paylaşmadım" dedi.