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Lewandowski, Bayern Münih'i salladı! İnanılmaz pozisyon...

13.09.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olarak tüm dünyayı şaşırtan Lewandowski, Barcelona'da maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın henüz başında Barcelona çok net bir pozisyondan faydalanamadı. Bu pozisyonun baş kahramanı ise Lewandowski'ydi. Takım arkadaşına müthiş bir pas veren Lewandowski, Bayern Münih'e büyük tehlike yaşattı.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın takip ettiği dev maç çok hızlı başladı. Gözlerin Lewandowski'de olduğu dakikalarda net pozisyon kaçtı.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI! LEWANDOWSKI...

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(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

BAYERN MUNIH-BARCELONA

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Anahtar Kelimeler:
barcelona bayern munih lewandowski şampiyonlar ligi UEFA ligi maçın
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