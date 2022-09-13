Lewandowski, Bayern Münih'i salladı! İnanılmaz pozisyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın takip ettiği dev maç çok hızlı başladı. Gözlerin Lewandowski'de olduğu dakikalarda net pozisyon kaçtı.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI! LEWANDOWSKI...

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)