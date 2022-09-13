Lewandowski, Bayern Münih'i salladı! İnanılmaz pozisyon...

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olarak tüm dünyayı şaşırtan Lewandowski, Barcelona'da maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın henüz başında Barcelona çok net bir pozisyondan faydalanamadı. Bu pozisyonun baş kahramanı ise Lewandowski'ydi. Takım arkadaşına müthiş bir pas veren Lewandowski, Bayern Münih'e büyük tehlike yaşattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın takip ettiği dev maç çok hızlı başladı. Gözlerin Lewandowski'de olduğu dakikalarda net pozisyon kaçtı.
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