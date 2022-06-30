LGS'de tam puan alan Adanalı öğrenciler başarılarının sırrını anlattı:

Adana'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Tahir Toprak ve Alperen Bozkurt, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Merkez Çukurova ilçesindeki Alpaslan Türkeş Ortaokulu öğrencisi Tahir Toprak, AA muhabirine, ülke genelinde 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Herkesin istediği bir başarıya imza attığını anımsatan Toprak, "İlk olarak dersi derste dinledim. Bende dersi umursamayıp sonra gidip ders çalışmak yok. Derste anlayacaksın, sonra gidip sorunu çözeceksin. Toplayacaksın konuyu kafanda, ondan sonra yapıyorsun zaten soruları. Günde belirli bir ders saatim yoktu. Ortalama 2-2,5 saat ders çalışıyordum." diye konuştu.

Baba Yasin Toprak da oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Kozan ilçesindeki Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu öğrencisi Alperen Bozkurt da Türkiye birincileri arasında yer almanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Bozkurt, "Temeli sağlam atmaya çalıştım. Sınav yılında ekstra bir şey yapmadım. Son iki ay sınavın üstüne biraz daha düştüm. Günde bireysel olarak 4-5 saat çalıştım. Sınava girecek arkadaşlarıma bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Baba Ömer Bozkurt da oğlunun emeğinin karşılığını aldığını dile getirdi.