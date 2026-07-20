Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu

Arjantin'in finalde aldığı mağlubiyetin ardından gecenin en çarpıcı görüntüsü Lionel Messi'den geldi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sahada kalırken duygularına engel olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karşılaşmanın bitişinin ardından bir süre sahadan ayrılmayan Messi'nin çimlere oturduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Arjantinli yıldızın yaşadığı hayal kırıklığı, final gecesine damga vuran anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

KUPAYA UZUN SÜRE BAKTI

Madalya seremonisinde de moralsiz olduğu gözlenen Messi, Dünya Kupası kupasının önünden geçerken bakışlarını uzun süre kupadan ayırmadı. O anlar, Arjantin kaptanının kaybedilen finalin etkisini ne kadar derinden yaşadığını gözler önüne serdi.