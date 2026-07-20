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Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu

Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde yaşanan mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Arjantinli yıldız, madalya töreninde kupaya uzun süre bakarak hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Arjantin ise unvanını koruma fırsatını kaçırdı.

Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu
Cevdet Berker İşleyen

Arjantin'in finalde aldığı mağlubiyetin ardından gecenin en çarpıcı görüntüsü Lionel Messi'den geldi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla sahada kalırken duygularına engel olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu 1

Karşılaşmanın bitişinin ardından bir süre sahadan ayrılmayan Messi'nin çimlere oturduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Arjantinli yıldızın yaşadığı hayal kırıklığı, final gecesine damga vuran anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

KUPAYA UZUN SÜRE BAKTI

Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu 2

Madalya seremonisinde de moralsiz olduğu gözlenen Messi, Dünya Kupası kupasının önünden geçerken bakışlarını uzun süre kupadan ayırmadı. O anlar, Arjantin kaptanının kaybedilen finalin etkisini ne kadar derinden yaşadığını gözler önüne serdi.

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Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu G1
Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu G2
Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu G3
Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu G4
Lionel Messi kendisini tutamadı! Maçın ardından gözyaşlarına boğuldu G5
Anahtar Kelimeler:
Arjantin İspanya Lionel Messi son dakika dünya kupası
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