Lise öğrencileri Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini öğreniyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde çalışan öğrenciler, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini öğreniyor.

Otelin mutfak kısmında çalışan öğrenciler, Osmanlı pilavı, badem çorbası, Çerkez tavuğu, zerde ve levzine tatlıları ile reyhan şerbeti ve Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği yemeklerden mutancanayı menüsüne kattı.

Okulun müdürü Rıza Korkusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Ekim'de Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla uygulama otelinin açıldığını söyledi.

Otelde yurt içi ve dışından misafirleri ağırladıklarını belirten Korkusuz, "Edirne'nin tanıtımına ve kültürüne katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenleriyle saray mutfağı lezzetlerini uygulamalı yapıyor ve misafirlerimize ikram ediyoruz." dedi.

Burasının 5 yıldızlı otellerdeki tüm imkanlara sahip olduğunu dile getiren Korkusuz, "Öğrencilerimiz sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne okul hayatında sahip oluyor. Mezun olduklarında iş bulma olanaklarına erişiyorlar." diye konuştu.

Uygulama Oteli Teknik Müdür Yardımcısı Tuncay Ardalı ise yeni açılan bir otel oldukları için sadece oda kahvaltı hizmeti verdiklerini anlattı.

Gelecek aylar için gün boyu yemek servisi yapabilecekleri menüler hazırladıklarını ifade eden Ardalı, öğrencilerin otelin misafirlerine saray lezzetlerini de sunacağını söyledi.

Yiyecek İçecek Alan Şefi Ayla Haykır da özellikle Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği mutancana yemeği yaptıklarını belirterek, "Osmanlı'daki sünnet törenlerinde tercih edilen tatlardan örnekler yaptık. Öğrenciler burada iş hayatına hazırlanıyor, hem geleneksel yemekleri hem de yeni tarifleri öreniyor." dedi.

Öğrencilerden Eftalya Özger ise mutancanayı severek yaptığını dile getirerek, "İçerisinde kuşbaşı kuzu eti, badem, bal, kuru incir ve üzüm var. Ürün yelpazesi açısından çok geniş ve lezzetli bir yemek." diye konuştu.

Öğrencilerden Seçkin Tatlı, mezun olduktan sonra master şef olmak istediğini kaydetti.