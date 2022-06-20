Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Antalya Valiliğini ziyaret etti:

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Litvanyalı vatandaşların tatil tercihlerinde ilk sırada Antalya'nın geldiğini, bu yıl kente 200 binin üstünde Litvanyalı turistin geleceğini bildirdi.

Degutis, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler ile turizm konularında görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Degutis, Antalya'nın Litvanyalı turistlerin tatil tercihlerinde bir numaralı turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

Kente ilginin sürekli arttığına işaret eden Degutis, şunları kaydetti:

"Litvanyalı vatandaşlarımızın tatil tercihlerinde ilk sırada Antalya geliyor. Antalya, turizmde Litvanya için bir numaralı pazar ve Litvanyalı turistler Antalya'ya gelmekten çok memnun. Ben de ilk defa 23 yıl önce Antalya'ya gelmiştim. Her gelişimde Antalya'nın daha da güzelleştiğini, daha kaliteli, modern bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü gördüm. Litvanyalı vatandaşlarımız da benim gibi düşünüyor. Ülkemize geri geldiklerinde de memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Ayrıca az sayıda da olsa Antalya'da yaşayan Litvanyalı temsilcilerimiz, vatandaşlarımız var."

Degutis, tur operatörleriyle 2022'de 200 binin üstünde Litvanyalı turistin Antalya'ya gelmesi için planlama yapıldığına dikkati çekti.

Vali Yazıcı ise Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu, dünyanın dört bir tarafından insanların tatil yapmak ve yaşamak için kenti tercih ettiğini aktardı.

Kente 2019'da Litvanya'dan 175 bin turist geldiğini hatırlatan Yazıcı, "Bu sene şu ana kadar da 60 binin üzerinde Litvanyalı geldi. Bu yıl 2019'u geçeriz, diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.