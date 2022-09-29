Liverpool'un yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in 3,5 milyon sterlinlik evi soyuldu! "Sadece maddi zarar vermediler..."

İngiliz basınının haberine göre; Chamberlain ve ailesi bu olay esnasında evde yer alıyordu. Yıldız futbolcu ve ailesinin yaşanan soygun sonrası dehşete kapıldığı aktarıldı.

"SADECE MADDİ ZARAR VERMEDİLER"

Chamberlain'in yakın arkadaşlarından birinin olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Onlar evdeyken bunu yapmalarının yüzsüzlüğü korkunç. Onlar için büyük anlam ifade eden birçok değerli eşyanın alınmasından dolayı kalpleri kırılmış durumda. Hırsızlar sadece maddi zarar vermedi. Chamberlain ve ailesi mental olarak adeta çöktü." ifadelerini kullandı.