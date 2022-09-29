Liverpool'un yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in 3,5 milyon sterlinlik evi soyuldu! "Sadece maddi zarar vermediler..."

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, bir yandan sakatlığıyla uğraşırken bir yandan da özel hayatında yaşadığı şoku atlatmaya çalışıyor.
CHAMBERLAIN'E BÜYÜK ŞOK
3,5 MİLYON STERLİNLİK MALİKANE
Kırmızılar'ın tecrübeli futbolcusunun Cheshire'da bulunan 3,5 milyon sterlinlik malikanesi, hırsızlar tarafından soyuldu.
MÜCEVHERLER, EŞYALAR VE ÖZEL TASARIM ÇANTALAR
Gerçekleştirilen soygunda hırsızların mücevherler, değerli eşyalar ve özel tasarım çantaları çaldığı ifade edildi.
DEHŞETE KAPILDILAR
İngiliz basınının haberine göre; Chamberlain ve ailesi bu olay esnasında evde yer alıyordu. Yıldız futbolcu ve ailesinin yaşanan soygun sonrası dehşete kapıldığı aktarıldı.
"SADECE MADDİ ZARAR VERMEDİLER"
Chamberlain'in yakın arkadaşlarından birinin olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Onlar evdeyken bunu yapmalarının yüzsüzlüğü korkunç. Onlar için büyük anlam ifade eden birçok değerli eşyanın alınmasından dolayı kalpleri kırılmış durumda. Hırsızlar sadece maddi zarar vermedi. Chamberlain ve ailesi mental olarak adeta çöktü." ifadelerini kullandı.
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