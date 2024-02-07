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Lütfü Savaş, Gökhan Zan ile Volkan Demirel'i karşı karşıya getirdi! "Ne olduysa Volkan'dan sonra oldu"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 15:58 | Son Güncelleme:
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Katıldığı bir programda Lütfü Savaş için sert ifadeler kullanan Gökhan Zan'a CHP Hatay BB Başkan Adayı Lütfü Savaş'tan yanıt gecikmedi. Savaş açıklamasında Gökhan Zan'ı hedef alırken, Zan'ın kendisine tepkili olmasını Volkan Demirel'e bağladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Gökhan Zan, 6 Şubat depremi ve Hatay'daki duruma ilişkin soruları yanıtladı. Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili yaptığı açıklamada depremde çöken Emlakbank konutlarındaki altı binasında 370 kişinin öldüğü müteahhit Mehmet Özat'la ilişkisini sormuştu.

Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'tan açıklama: Sinmeyeceğim Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'tan açıklama: Sinmeyeceğim

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GÖKHAN ZAN'DAN TEPKİ

GÖKHAN ZAN'DAN TEPKİ

Zan açıklamasında "Sen demedin mi; 'Ben villada oturuyorum' daha geçen bir kanalda yapılan röportajda Sayın Lütfü Savaş... 'Ben konteynerde kalıyorum' dedin, buna Hatay halkı zaten inanmıyor. Ama bir başkasına inandırdın mı onu bilemem Hatay halkının dışında. Diyor ki bir villan vardı diye soruldu kendisine sordular; bir arkadaşımın dedi, profesör bir arkadaşımın. Soruyorum ben şimdi Lütfü Savaş'a... O profesör arkadaşın kim açıklasana. Özat değil mi? Özatlar Ankara'da iki tane Antakyalı kadınımızın AVM'de yakaladığı adam değil mi? Onu söylesene sayın Lütfü Savaş. Niye söylemiyorsun? İsyanımız işte bu yüzden." şeklinde konuştu.

LÜTFÜ SAVAŞ, GÖKHAN ZAN'I HEDEF ALDI

LÜTFÜ SAVAŞ, GÖKHAN ZAN'I HEDEF ALDI

Gökhan Zan'ın bu sözlerinin ardından 6 Şubat'ın yıl dönümünde Hatay'daki anma törenlerinde protestoların hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş da Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş, "Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı" ifadelerini kullandı.

"NE OLDUYSA VOLKAN'DAN SONRA OLDU"

"NE OLDUYSA VOLKAN'DAN SONRA OLDU"

Bu sözlerinin ardından Gökhan Zan ile aralarında hiçbir kırgınlığın olmadığını dile getiren Savaş, Gökhan Zan'ın kendisini tepkili olmasını Volkan Demirel'e bağladı. Lütfü Savaş açıklamasında “Gökhan Zan ile aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu.” ifadelerini kullandı.

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