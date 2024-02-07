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  4. Anma törenlerinde protesto edilmişti! Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'tan açıklama: Sinmeyeceğim

Anma törenlerinde protesto edilmişti! Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'tan açıklama: Sinmeyeceğim

07.02.2024 15:15 | Son Güncelleme:
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CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin anma töreninde yaşanan protestoların ardından ilk kez açıklama yaptı. Savaş açıklamasında “Korkmayacağım, sinmeyeceğim! Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Provokasyon yapıldı. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz” dedi.

Anma törenlerinde protesto edilmişti! Adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'tan açıklama: Sinmeyeceğim

CHP'de son günlerin en çok tartışılan ismi Lütfü Savaş bugün saat 15.00'i işaret ederek basın açıklaması yapacağını duyurmuştu. Adaylığı CHP tarafından tekrar değerlendirilecek olan isim kendine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Basın toplantısında konuşan Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin anma töreninde yaşanan protestoların ardından ilk kez yaptığı açıklamada, “Korkmayacağım, sinmeyeceğim! Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Provokasyon yapıldı. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. Savaş ayrıca, "Bana karşı bir kumpas vardı. Ya orada silah olsaydı." diyerek kendini savundu.

Adaylığıyla ilgili de konuşan Savaş, "Sayın Genel Başkanımızın benim adaylığım konusundaki duruşu net! Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor." dedi.

Savaş'ın açıklamalarından devamı şu şekilde;

Bu geleneksel olarak 3 dönemdir kazanma işini dördüncü dönemde Hatay halkımızla beraber yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.

Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.

ADAYLIĞI ÜZERİNDEKİ TARTIŞMA DEVAM EDİYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş ile ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti;

"Hatay’da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz, Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı, insanları dinledi, tüm eleştirileri not aldı. Partinin yetkili kurulları doğru, yerinde bir karar verecektir. Türkiye’nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü beyle ilgili toplumun bir kısmı evet burada bir sorun var, eksiklikler var yine o çözecektir dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık bunlar tartışıldı ve aday yapıldı. Ama gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar büyüdü. Bu yüzden yeni bir değerlendirme, aday yapıldığıyla bugün arasında insanların düşüncesi değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir. Buna karar verecek kurum CHP’nin MYK’sı ve PM’sidir.”

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay
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