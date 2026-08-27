Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası yazarlardan övgüler! "Aciz durumda bıraktılar"

Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra lig aşamasına yükselen Fenerbahçe’nin tarihi başarısını köşelerine taşıdı.
Sarı-lacivertlilerin Fransa’daki galibiyeti, yazarların yorumlarında geniş yer buldu.
"Tabii ki Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe’nin “şampiyon olmayanlar rotası”nda üç ön eleme turu oynayarak, üstelik play-offta Devler Ligi’nin en deneyimli markalarından Lyon’u geçerek bu seviyeye ulaşması çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce tam 13 kez gruplardan çıkan, iki yarı final, iki çeyrek final oynayan dev Lyon’u Fransa’da yenerek saf dışı bırakmak müthiş iş. Bu 180 dakikada şahane mücadele eden sporculara ve liderleri İsmail Kartal’a gönülden tebrikler."
"Açıkça söylemek gerekirse çok korktuğum bir karşılaşmaydı. Asensio ve Kerem'in yokluğunda İsmail Kartal'ın hangi oyuncularla sahaya çıkacağını merak ediyordum. Ama hoca öyle bir Oğuz Aydın hamlesi yaptı ki resmen şapkadan tavşan çıkardı. Oğuz ilk yarıda Kante'yle beraber muhteşem performans gösterdi. Ya Vedat'a ne demeli? Resmen top bizdeyken santrfor, rakipteyken stoper gibi oynadı. Lukaku acaba böyle bir performansı nasıl kesecek? On sekiz yıl sonra... Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde... Allah'a şükürler olsun. İsmail Kartal yaptığı değişiklerle tam puan aldı."
"Dün Fenerbahçe tarih yazdı. Lyon'u Groupama'da yenmek öyle kolay iş değil. Futbol gerçekleri ve futbol adaleti dün tecelli etti. Fenerbahçe'nin değil de Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi büyük haksızlık olurdu. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha güçlü bir takım. Çünkü Fenerbahçe, Lyon'dan çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Artık tek gerçek var. O da 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı."
"Fransa’da inanılmaz bir gece yaşadık. Bir başkaldırı izledik. Ama sürpriz değil planlanmış bir başkaldırı... Yani dün Fenerbahçe adına devasa bir direniş öyküsü izledik. Ve Fenerbahçe, Devler Ligini olağanüstü futbolu ile sonuna kadar hak etti. İlk yarıdaki Fenerbahçe, uzun yıllar izlemediğim bir takım görüntüsündeydi. Muazzam oynadılar. Muazzamın yerine başka ne kelime kullanılır bilmiyorum. Takımın yayılması, baskısı, savunmadaki anlayış, mücadele hepsi vardı. Lyon’u öyle aciz durumlarda bıraktılar ki, adamlar ne oynayacaklarını, nasıl oynayacaklarını şaşırdılar."
"Fenerbahçe turu geçerek 18 yıllık özlemi bitirdi. Moral, motivasyon ve ekonomik olarak daha da güçlenecek. Zor oldu ama Fenerbahçe tarih yazdı, hak ettiği yerde tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutlarım. İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek keyif verecek."
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