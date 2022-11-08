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Ceza alacak mı? Maç bitti, Serdar Aziz çıldırdı! Hakem Hüseyin Göçek'e döndü ve...

08.11.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmış ve puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - lacivertlilerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Serdar Aziz, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli futbolcu, maçta son düdüğün gelmesiyle birlikte hakem Hüseyin Göçek'e dönerek yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısının hemen başında Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kaldı. Buna rağmen oyundan düşmeyen Kanarya, 55. dakikada kazanılan penaltıyı Enner Valencia ile gole çevirdi ve maçı koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

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Fenerbahçe savunmasında oynayan Serdar Aziz, Sivasspor maçında gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini topladı. Maç boyunca hırslı bir görüntü çizen ve müdahaleleriyle dikkat çeken Aziz, karşılaşmanın ardından yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

HAKEME DÖNDÜ VE...

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Sarı - lacivertli futbolcu, son düdüğün gelmesiyle birlikte hakem Hüseyin Göçek'e döndü ve oldukça yüksek bir sevinç yaşadı. Kollarını yumruk şeklinde Göçek'in bulunduğu noktaya doğru savuran başarılı futbolcunun hareketi, sosyal medyada paylaşıldı.

Rakip takım taraftarları, Serdar Aziz'in bu hareketi dolayısıyla ceza alması gerektiğini savundu. Fenerbahçeli futbolseverler ise ceza gerektirecek bir hareketin olmadığını dile getirdi.

SERDAR AZİZ'İN O HAREKETİ

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