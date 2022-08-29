Maçın önüne geçti! Enner Valencia'nın kırmızı kartı sonrası taraftar çıldırdı "Tarihin en komik fıkrası"

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan Konyaspor Fenerbahçe maçı ile sürdü. İki ekibin de mutlak galibiyet istediği karşılaşma oldukça hızlı başlarken, mücadelenin henüz başında Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

VALENCIA KIRMIZI GÖRDÜ!

Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterdiği esnada Sarı-Lacivertliler'in golcü oyuncusu Enner Valencia Konyaspor'un savunmacısı Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrası oyun dışında kaldı.

TOPSUZ ALANDA MÜDAHALE

Topsuz alanda rakibiyle girdiği itişme sonrası rakibine müdahalede bulunan Valencia'nın bu müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oyunu durdurdu ve Sarı-Lacivertli futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

JESUS'TAN ANINDA HAMLE

Ekvadorlu futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası bütün oyuncuları yanına çağırdı,taktik verdi ve Lemos'u oyundan çıkararak yerine Serdar Dursun'u oyuna dahil etti.

"TARİHİN EN KOMİK FIKRASI"

Valencia'nın oyun dışında kalmasının ardından Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterirken, ünlü spor spikeri Ertem Şener'de yaptığı paylaşımda "İzlediğimiz görüntüye göre Valencia’nın kırmızısı günün değil tarihin en komik fıkrası. Gerçekten ayıp." ifadelerini kullandı.

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