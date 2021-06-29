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Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

29.06.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak belirlenen Türk, Afgan ve Suriyeli 52 çocuk, refakatçi aile bireyleriyle birlikte evlerinden alındı.

Çocuklara alışveriş merkezinden alınan giysi ve ayakkabılar hediye edildi, polis araçlarıyla şehir turu yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemek programında da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince burada çocuklara çeşitli hediyeler verildi, keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Çocuklar program sonrası ikametlerine bırakıldı.​​​​​​​

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü

Malatya polisi çocukların yüzünü güldürdü
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