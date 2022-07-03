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Malatya'da atlı jandarma timi görevde

03.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi, piknik yerleri ve turistik alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Çelebi" ve "Cankız" isimli atları kullanan ekipler, Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Tabiat Parkı, Beydağı Tabiat Parkı'nda ve UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde güvenliği sağlıyor.

Ekipler, park ziyaretçilerinin ilgisiyle karşılaşıyor, atları sevmek isteyen çocukları geri çevirmiyor.

Özel yetiştirilen atlarla kara yoluyla ulaşılamayan noktalarda ve göl kenarında devriye görevi yapan jandarma astsubaylar, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden de destek alıyor.

Ekipler, kentteki görevlerini 19 Temmuz'a kadar sürdürecek.

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

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