Nevşehir 'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Çelebi" ve "Cankız" isimli atları kullanan ekipler, Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Tabiat Parkı, Beydağı Tabiat Parkı'nda ve UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde güvenliği sağlıyor.

Malatya'da atlı jandarma timi görevde

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