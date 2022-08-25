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Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

25.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Türkiye'nin gezici müzik festivali "Fanta Fest" kapsamında Edis ve Gazapizm Malatya'da konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda gerçekleştirilen Fanta Fest'te, DJ performansları ve özel dans şovları gerçekleştirildi.

Daha sonra Gazapizm ve Edis, konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

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Malatya konser

Malatya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:15
Yatsı
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