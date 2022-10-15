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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

15.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

A.K. (61) yönetimindeki 44 KZ 177 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolu Aydınlar mevkisinde B.K. (33) idaresindeki 44 BB 964 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralanan sürücüler ile E.D, B.A. ve İ.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İ.D. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya asayiş

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