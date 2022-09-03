AFAD, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Arapgir Belediyesi personeli ile vatandaşlar da aramalara katıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazlı Mahallesi'nde ikamet eden A.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak engelli oğlu Ç.T'nin 1 Eylül'de evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.

Malatya'da kaybolan çocuk yaklaşık 40 saatlik aramanın ardından bulundu

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