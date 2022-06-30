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Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

30.06.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Fuzuli Caddesi'nde başlayan ve Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüşe, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Yürüyüş sırasında 0-6 yaşlarındaki çocuklar ve koruyucu aileleri, Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüs ile korteje katılarak cadde üzerindeki vatandaşları selamladı.

Yürüyüşün ardından Vali Şahin, gazetecilere, bir memleketin medeniyet seviyesinin dezavantajlı kesimlerine vermiş olduğu değerle ölçüldüğünü ve bu nedenle engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç kesimlere daha fazla destek olunması gerektiğini söyledi.

Türk-İslam medeniyetinin de çocuklara çok büyük değer atfettiğini, yetim ve öksüz hakkını her şeyin üstünde tuttuğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Annesinin, babasının desteğinden, korumasından, şefkatinden uzak kalmak zorunda kalmış çocuklarımız var. Çeşitli sebeplerle toplumun her kesiminde bunlar olabilir. Koruyucu ailelerimiz bu çocukları alıyor, evlerinde kendi çocuklarından ayrı tutmayarak anne baba şefkati veriyorlar. İşte bizim aradığımız böyle şefkatli aileler. Malatya'da böyle 41 tane çok değerli ailemiz var ama çok daha fazla olması lazım. Çünkü bu şekilde anne baba şefkatine muhtaç çok sayıda evladımız var. Hem Malatyalılara hem de milletimizin tüm fertlerine sesleniyoruz, eğer imkanınız, gücünüz varsa bundan daha iyi bir iyilik, daha iyi bir hayır düşünülemez, bir çocuğa ev olun, yuva olun, anne baba olun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da koruyucu ailenin önemine değinerek, "Bu çocuklarımızın içerisinde bir tanesi bu memleketin geleceğine yön verecek bir eğitim öğretim formasyonu içerisinde olursa bir ülkeyi kurtarma gibi bir şansımız olur." dedi.

Etkinlik, Millet Bahçesi'nde çocuklar için düzenlenen eğlencelerle devam etti.

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Malatya'da Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

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