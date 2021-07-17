YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

17.07.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 09 ABZ 567 plakalı otomobil, Yukarıulupınar mevkisinde A.K. idaresindeki kayısı yüklü çapa motoruyla çarpıştı.

Kazada tarım aracında bulunan A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada D 300 kara yoluna savrulan kayısılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince toplanarak sürücünün yakınlarına teslim edildi.

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Adafı Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.