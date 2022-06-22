Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Malatya'da silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
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