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Malatya'da silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

22.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Malatya'da silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Malatya'da silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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