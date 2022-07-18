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Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Günerli Mahallesi'nde Mehmet Doğan'a ait inek, su kuyusuna düştü.

Doğan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iş makinesi yardımıyla ineği kuyudan çıkardı.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Malatya su kuyusu

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