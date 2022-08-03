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Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

03.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Anadolu Üniversiteler Birliğince (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı.

Soykan Meydanı'nda, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda, AÜB üyesi 11 üniversitenin tanıtımı yapılıyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, açılışta, öğrenciler için çok anlamlı bir fuar gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin kafalarının bugünlerde çok karışık olduğunu, hangi üniversiteyi tercih edeceklerini öğrenebilmek için çeşitli yollara başvurduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti

"Anadolu Üniversiteler Birliği, en doğru bilgiyi, tanıtımı birinci ağızdan öğrencilere sunma yolunu seçmişler. Bu oluşumu meydana getiren tüm rektörlerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel bir fırsat. Son il olarak da Malatyalı öğrencilerimizin tercihlerine yardımcı olmak için burada toplanıldı. İstatistikler gösteriyor ki öğrencilerin büyük çoğunluğu ya kendi şehirlerinde ya da civar şehirlerdeki üniversiteleri tercih ediyor. Dolayısıyla civarda bulunan üniversiteler Malatyalı gençler için önemli bir alternatif. Öğrenciler bakıp, değerlendirip kendi pozisyonlarına göre en uygun üniversiteyi tercih etsin."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise AÜB üyesi üniversitelerin bugün Malatya'daki fuarda buluştuğunu hatırlatarak, "Amacımız bölgedeki üniversiteleri öğrencilere yakından tanıtmak. Bugün de Malatya'da üniversitelerimizin yetkilileri gençlere bölge üniversitelerini tanıtacak. Biz de iki haftadır bu illerin tümünü gezerek üniversitemizi tanıttık. Amacımız bölgeden daha çok yüksek başarılı öğrenciler almak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve Prof. Dr. Ahmet Kızılay stantları gezdi.

Stant görevlileri gün boyunca öğrenci ve ailelerine, AÜB üyesi üniversitelerin bölüm ve programlarıyla sundukları imkanlar konusunda bilgi aktaracak.

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

Malatya'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı açıldı

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