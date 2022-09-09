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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

09.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-9 Eylül'de kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 120 uyuşturucu hap, hassas terazi, 292 gram kubar esrar, 67,5 gram sentetik uyuşturucu, 4,5 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Malatya uyuşturucu asayiş

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