Malazgirt Zaferi için Kocaeli'den Muş'a kadar pedal çevirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kentteki bisiklet kulüplerinden 16 sporcu, "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" etkinliği kapsamında kilometrelerce pedal çevirerek Muş'a ulaştı.

Kent merkezine ulaşan bisiklet tutkunlarını karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 16 sporcunun, farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli'den Muş'a geldiğini söyledi.

Sporcuların Malazgirt ve Ahlat'ı ziyaret ettikten sonra memleketlerine döneceklerini belirten Taşdemir, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kafilede yer alan Harun Canbazoğlu da 16 sporcuyla Kocaeli'den yaklaşık 1650 kilometre pedal çevirerek Ahlat'a gitmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bugün Tatvan'a ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Canbazoğlu, "Daha sonra Ahlat'a geçeceğiz. Yaklaşık 11 gündür yoldayız. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Gayet keyifli şekilde devam ettik. Zorlu bir yolculuk geçirdik ama manevi değeri yüksek birçok yerden geçtik. 33 şehidimizin kabrini ziyaret ettik." diye konuştu.

Jandarma, sağlık ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün eşlik ettiği sporcular, daha sonra Ahlat'a doğru yola çıktı.