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Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

17.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın eşi Kraliçe Tunku Azizah, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından karşılandı.

Müzeyi ziyaret eden Tunku Azizah, daha sonra araçlarla doğal, tarihi ve kültürel güzellikler arasında gezdi.

Tarihi Karanlık Kilise başta olmak üzere kayadan oyma alanları inceleyen Tunku Azizah, yetkililerden bilgi aldı.

Tunku Azizah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmak istediğini belirterek, "Tarihi yer olarak bilinen Kapadokya'yı gezmeyi çok istiyordum. Önceden de gelmek isterdim ama ancak fırsat bulabildim. Kayadan oyma bir yer almak ve burada yaşamak istiyorum." dedi.

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi

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