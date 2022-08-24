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Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

24.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsveç temsilcisi Malmö, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Malmö, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı için bugün özel uçakla Sivas’a geldi. Bir süre konakladıkları otelde dinlenen İsveç ekibi, daha sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'na geçerek karşılaşmanın son hazırlıklarını yaptı.

Teknik Direktör Andreas Georgson yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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