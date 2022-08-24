Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Malmö, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı için bugün özel uçakla Sivas’a geldi. Bir süre konakladıkları otelde dinlenen İsveç ekibi, daha sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'na geçerek karşılaşmanın son hazırlıklarını yaptı.

Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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