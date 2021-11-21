Maltepe'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tevhide Ç. yönetimindeki 34 UZ 0093 cip, D 100 kara yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre trafikte "makas" atarak ilerleyen bir araca çarpmamak için manevra yapan yabancı plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü.

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