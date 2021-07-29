YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

29.07.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında evi kullanılamaz hale gelen 60 yaşındaki Cemile Öner: - "Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu" - "Kapıyı zorla açıp alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm" - "2 keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek saldım. Umarım onlar iyidir"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden kadın, yaşananları çaresizce izledi.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi de mahallede tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner'e ait.

Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

- "Paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı"

Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, AA muhabirine, 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettiğini söyledi.

İki çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner, şöyle konuştu:

"Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım? 2 keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek saldım. Umarım onlar iyidir."

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

- Yangında evi kullanılamaz hale gelen 60 yaşındaki Cemile Öner: - "Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu" - "Kapıyı zorla açıp alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmad

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Cevher Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.