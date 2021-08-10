Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçede 28 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 10 günde söndürülen orman yangınlarının zarar verdiği bölgelerde çalışmalar devam ederken, Aksaz Mahallesi civarında rüzgarla savrulan küllerin metrelerce yükseğe çıkması dikkat çekti. Vatandaşlar, bu durumu duman sanarak yetkilere yeni bir orman yangının çıktığı ihbarında bulundu. Orman İşletme Şefliklerine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, bu durumunun son günlerde sıklıkça yaşandığını belirterek, bu konuya duyarlı yaklaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

- Yanan ormanlık alanlarda rüzgarın savurduğu küllerin metrelerce yükseğe çıkması paniğe neden olurken, bu durumu olağan karşılayan yetkililer ihbarda bulunan vatandaşların duyarlılığı için teşekkür etti

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor